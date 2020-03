“Fuori dalla tende post-triage del Policlinico Duilio Casula abbiamo trovato questo. Un messaggio di speranza e coraggio per tutte le persone che senza sosta lavorano per garantire la salute di tutti- Grazie di cuore, siete speciali!”. Lo scrive l’azienda ospedaliera di Cagliari dopo la bella sorpresa trovata davanti al presidio ospedaliero, dove da giorni, giorno e notte, il personale medico sta combattendo per fermare l’emergenza Coronavirus.