Sempre più nel caos la situazione trasporti in Sardegna. La decisione di Aeroitalia di rinunciare alla rotta Cagliari–Roma in continuità territoriale a partire dal 17 maggio 2027 conferma ancora una volta la fragilità di un sistema che espone i cittadini sardi a continue incertezze sul diritto alla mobilità. Lo afferma Adiconsum Sardegna, commentando la notizia emersa oggi.

“Per chi vive nell’Isola, il collegamento con Roma non è una scelta commerciale, ma un servizio essenziale per la salute, il lavoro, lo studio e i legami familiari. Non possiamo accettare che le dinamiche di mercato o le scelte dei vettori mettano a rischio la continuità del servizio e il contenimento delle tariffe – afferma il presidente Giorgio Vargiu – Chiediamo alla Regione Sardegna di attivarsi subito, senza attendere gli ultimi mesi del preavviso, per garantire il subentro di un nuovo vettore e tutelare chi ha già acquistato o dovrà acquistare biglietti per la prossima primavera ed estate. Serve una riforma strutturale della continuità territoriale che metta al centro i passeggeri e offra stabilità nel tempo, evitando continue emergenze” – conclude Vargiu.