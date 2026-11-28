Una domenica in famiglia si è trasformata in tragedia per Stefano Bazzana, cartongessista di 47 anni originario di Fiesse, in provincia di Brescia. Come riporta il Corriere, Bazzana si trovava a pranzo con il papà e il figlio quando un boccone di carne gli è andato improvvisamente di traverso. Ha privato anche a bere un bicchiere d’acqua ma purtroppo non è servito, io 47enne si è accasciato a terra perdendo conoscenza. Soccorso anche dagli altri clienti presenti nei locale, Bazzana è stato trasferito all’ospedale Maggiore di Cremona, dove purtroppo è morto dopo 4 giorni di ricovero. Come ultimo gesto d’amore, la famiglia ha dato il consenso per la donazione degli organi e salvare altre vite.