Sardegna, scontro sugli ospedali di comunità: “Realizzati ma non completati, come fanno a funzionare?”. Dopo gli annunci della Todde la miccia la accende Roberto Capelli, leader del movimento “Un ‘altra Sardegna”: “Presidente/Assessora annuncia importanti risultati nella realizzazione delle Case e degli Ospedali di Comunità.

Secondo l’ultimo rapporto AGENAS, al 30 giugno 2026 risultano 67 Case della Comunità su 91 programmate dotate dei servizi obbligatori e 18 Ospedali di Comunità implementati su 26 previsti.

Numeri importanti. Ma io qualche dubbio ce l’ho. E non piccolo.

Ho motivo di dubitare che tutte le strutture dichiarate realizzate o attivate siano effettivamente completate. Temo che in diversi casi esistano ancora cantieri aperti e che, in altri, siano disponibili edifici nei quali i servizi sanitari non sono ancora neanche lontanamente operativi.

Del resto, secondo una precedente relazione della Corte dei conti, al 31 marzo 2026 nessuna Casa o Ospedale di Comunità risultava completamente funzionante secondo tutti gli standard del DM 77/2022.

In appena tre mesi sarebbe cambiato tutto? Possibile. Ma allora verifichiamolo!

C’è poi un dato AGENAS* ancora più preoccupante.

LE CENTRALI OPERATIVE TERRITORIALI (COT): SOLTANTO 16 SU 24 IMPLEMENTATE IN SARDEGNA.

Il 66,7%, contro il 94,2% nazionale.

Otto centrali mancanti in un sistema nel quale proprio le COT dovrebbero coordinare ospedali, assistenza domiciliare e servizi territoriali.

Come può funzionare una rete sanitaria se una parte importante del sistema chiamato a coordinarla non è ancora implementata? Infatti non funziona!

E le 16 COT dichiarate implementate funzionano realmente? Con quale personale e quali risultati?

Ma non è tutto.

Ricevo segnalazioni di importanti ritardi nei pagamenti alle imprese impegnate nella realizzazione delle strutture sanitarie.

Se confermate, sarebbero situazioni particolarmente gravi: imprese che rischiano difficoltà finanziarie per lavori eseguiti e pagamenti attesi.

Mentre si continuano ad annunciare finanziamenti e ripiani dei disavanzi sanitari, vorrei sapere se le risorse destinate ai cantieri siano disponibili, quali pagamenti risultino scaduti e dove si blocchino le procedure.

Non possiamo consentire che eventuali inefficienze burocratiche mettano in crisi imprese e lavoratori.

Per questo propongo che la Commissione Sanità del Consiglio regionale, maggioranza e opposizione insieme, effettui sopralluoghi in tutti i 24 distretti sanitari della Sardegna.

Non visite di cortesia, ma verifiche istituzionali, documentate e pubbliche.

Si controllino lo stato effettivo dei lavori, il personale presente, i servizi erogati, i posti letto realmente disponibili, il funzionamento delle COT e lo stato dei pagamenti alle imprese.

Partendo dalle aree interne, dove l’assenza di un servizio può significare decine di chilometri da percorrere per ricevere assistenza.

E si pubblichino i risultati, struttura per strutturaQ”, la richiesta finale di Roberto Capelli.