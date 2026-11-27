Capoterra, shock per la tragica morte di Tommaso Deriu: la città sino all’ultimo ha sperato in un epilogo diverso. Il 15 novembre il 34enne si era allontanato da casa: istituzioni, vigili del fuoco, volontari e cittadini si sono prodigati sino a oggi per riportarlo a casa, ma il destino è stato crudele e questa sera è stato ritrovato senza vita.

È una giornata buia e triste per Capoterra, la città piange per il suo concittadino che non c’è più. Il sindaco Beniamino Garau ha comunicato la drammatica notizia che nessuno avrebbe voluto ricevere: “Lo abbiamo cercato, lo abbiamo aspettato, abbiamo sperato insieme, aggrappandoci fino all’ultimo alla possibilità di poterlo ritrovare e di poter raccontare un finale diverso.

Oggi, purtroppo, a quella speranza subentra un dolore immenso”.

Tanti i messaggi che in questo momento difficile sono rivolti alla famiglia del ragazzo, un abbraccio virtuale come segno di vicinanza: “Dopo tanti giorni di attesa e speranza, questo tragico epilogo lascia senza parole. Sono profondamente addolorato per la perdita di una vita così giovane.

In questo momento di immenso dolore, mi stringo con tutto il cuore attorno alla famiglia e ai suoi cari, porgendo le mie più sincere e sentite condoglianze. Che possiate trovare la forza per affrontare questo vuoto incolmabile” esprime Silvano Corda.

Un altro giovane che vola via, che lascia troppo presto la vita e i suoi cari che oggi piangono affranti per lui.