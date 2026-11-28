CULTURA NEL PIATTO

SEPPIE IN UMIDO CON PATATE

Le seppie diventano tenere, le patate raccolgono il sapore del fondo e il pomodoro lega tutto in un sughetto appena rosato. Una preparazione semplice, da portare in tavola con il pane per la scarpetta.

INGREDIENTI PER 4 PERSONE

800 g di seppie già pulite

600 g di patate

200 g di pomodori pelati

40 g di olio extravergine d’oliva

100 ml di vino bianco secco

1 spicchio d’aglio

Un ciuffo di prezzemolo

Acqua calda quanto basta

Sale e pepe

Peperoncino, se gradito

PREPARAZIONE

Sciacquate le seppie pulite e tagliate le sacche a strisce larghe, lasciando i tentacoli interi se piccoli.

In un tegame scaldate l’olio con l’aglio leggermente schiacciato. Aggiungete le seppie ben scolate e fatele insaporire per qualche minuto. Versate il vino bianco e lasciate evaporare.

Unite i pelati schiacciati con una forchetta e cuocete dolcemente, con il coperchio, per circa 20 minuti. Aggiungete poca acqua calda quando serve: il fondo deve rimanere umido.

Sbucciate le patate, tagliatele a pezzi regolari di circa 3 centimetri e mettetele nel tegame. Proseguite la cottura per altri 20–25 minuti, mescolando delicatamente e aggiungendo poca acqua calda se necessario.

Il piatto è pronto quando le patate sono cotte e le seppie si lasciano attraversare facilmente dalla forchetta. I tempi possono variare secondo dimensioni e tenerezza dei molluschi: se dopo i primi 20 minuti le seppie sono ancora molto tenaci, prolungatene la cottura prima di aggiungere le patate.

Regolate di sale, completate con pepe e prezzemolo tritato. Lasciate riposare qualche minuto prima di servire.

IL DETTAGLIO CHE FA LA DIFFERENZA

Il sughetto deve essere morbido e leggermente rosato: il pomodoro accompagna il gusto delle seppie senza coprirlo. Per conservare le patate a pezzi, muovete il tegame con delicatezza durante gli ultimi minuti.

VALORI NUTRIZIONALI INDICATIVI PER PORZIONE

Energia: 350 kcal

Proteine: 31 g

Carboidrati: 29 g

di cui zuccheri: 3 g

Grassi: 12 g

di cui saturi: 2 g

di cui insaturi: 10 g

Fibre: 3 g

Colesterolo: 130 mg

Raffaella Aschieri

Gastronoma | spacialist menù | Consulenze Menutrix

Saggista.