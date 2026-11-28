CULTURA NEL PIATTO
SEPPIE IN UMIDO CON PATATE
Le seppie diventano tenere, le patate raccolgono il sapore del fondo e il pomodoro lega tutto in un sughetto appena rosato. Una preparazione semplice, da portare in tavola con il pane per la scarpetta.
INGREDIENTI PER 4 PERSONE
800 g di seppie già pulite
600 g di patate
200 g di pomodori pelati
40 g di olio extravergine d’oliva
100 ml di vino bianco secco
1 spicchio d’aglio
Un ciuffo di prezzemolo
Acqua calda quanto basta
Sale e pepe
Peperoncino, se gradito
PREPARAZIONE
Sciacquate le seppie pulite e tagliate le sacche a strisce larghe, lasciando i tentacoli interi se piccoli.
In un tegame scaldate l’olio con l’aglio leggermente schiacciato. Aggiungete le seppie ben scolate e fatele insaporire per qualche minuto. Versate il vino bianco e lasciate evaporare.
Unite i pelati schiacciati con una forchetta e cuocete dolcemente, con il coperchio, per circa 20 minuti. Aggiungete poca acqua calda quando serve: il fondo deve rimanere umido.
Sbucciate le patate, tagliatele a pezzi regolari di circa 3 centimetri e mettetele nel tegame. Proseguite la cottura per altri 20–25 minuti, mescolando delicatamente e aggiungendo poca acqua calda se necessario.
Il piatto è pronto quando le patate sono cotte e le seppie si lasciano attraversare facilmente dalla forchetta. I tempi possono variare secondo dimensioni e tenerezza dei molluschi: se dopo i primi 20 minuti le seppie sono ancora molto tenaci, prolungatene la cottura prima di aggiungere le patate.
Regolate di sale, completate con pepe e prezzemolo tritato. Lasciate riposare qualche minuto prima di servire.
IL DETTAGLIO CHE FA LA DIFFERENZA
Il sughetto deve essere morbido e leggermente rosato: il pomodoro accompagna il gusto delle seppie senza coprirlo. Per conservare le patate a pezzi, muovete il tegame con delicatezza durante gli ultimi minuti.
VALORI NUTRIZIONALI INDICATIVI PER PORZIONE
Energia: 350 kcal
Proteine: 31 g
Carboidrati: 29 g
di cui zuccheri: 3 g
Grassi: 12 g
di cui saturi: 2 g
di cui insaturi: 10 g
Fibre: 3 g
Colesterolo: 130 mg
Raffaella Aschieri
Gastronoma | spacialist menù | Consulenze Menutrix
Saggista.