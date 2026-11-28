Aveva 40 anni, bella e solare, un male l’ha portata via troppo presto: “Ci sono notizie che lasciano una comunità intera senza parole, sospesa in un silenzio incredulo. La scomparsa prematura di Raffaella colpisce ancora una volta al cuore il nostro paese, portando via troppo presto una giovane donna che della solarità e dell’amore per la vita aveva fatto la sua essenza più autentica.

Raffaella era una presenza familiare, gentile e insostituibile nella quotidianità del nostro paese: entrare nelle case e nelle attività di tanti di noi con la sua semplicità era il suo modo naturalissimo di esserci” esprime il Comune. “Quando la si incontrava, fin dalle prime ore del mattino, non mancava mai un saluto caloroso, una parola buona e quel suo grande sorriso capace di illuminare la giornata a chiunque incrociasse il suo cammino. È proprio questo legame così vero e quotidiano che oggi rende la sua perdita così difficile da accettare e lascia tutti noi sgomenti”.

La Fox Bike Sant’Anna Arresi: “Ci sono addii che arrivano senza preavviso e ti lasciano senza fiato.

Grazie per ogni momento condiviso, per il tuo esserci, per il tuo sorriso, per la tua forza e per la luce che hai portato nella nostra Famiglia. Non ti dimenticheremo mai”.