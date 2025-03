Ergastolo: condanna confermata anche in appello per Fulvio Baule, il 43enne che il 22 febbraio del 2022 uccise a colpi d’ascia i suoceri Basilio Saladdino e Liliana Mancusa e ridusse in fin di vita la moglie Ilaria, provocandole ferite gravissime e danni permanenti.

L’ha deciso poco fa la corte d’assise d’appello di Sassari, confermando la sentenza di primo grado. Il giudice ha rigettato la richiesta di perizia psichiatrica presentata dalla difesa di Baule, in quanto ritenuto capace di intendere e di volere.

Secondo gli inquirenti, Baule non accettava la separazione che era in corso con la moglie: quella maledetta notte, dopo aver tenuto i figli gemelli di un anno, li riportò a casa dei suoceri dove era tornata a vivere la moglie. Al culmine di una discussione col suocero, prese un’ascia dall’auto e colpì lui, la suocera e la moglie davanti ai figli che erano nel passeggino poco distante.

Per quanto riguarda i risarcimenti, alla moglie Ilaria Saladdino è stata riconosciuto un risarcimento di 250mila euro, 300 mila euro a ciascuno dei due figli della coppia, 200mila e 180 mila alle sorelle di Ilaria.