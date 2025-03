Brutto incidente questa mattina attorno alle 11 sulla provinciale 61, vicino Terralba. Un camion cisterna che trasportava liquami e un furgone frigo, per cause ancora da accertare, si sono scontrati. I conducenti dei due mezzi sono stati trasportati in ospedale ma le loro condizioni non risultano gravi.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Oristano che hanno provveduto alla messa in sicurezza dei mezzi e le forze dell’ordine per i rilievi di rito.