Cimitero di Cagliari, i loculi non bastano più: “I familiari contattino il Comune o i resti dei parenti finiscono nell’ossario”. Il Comune di Cagliari guidato dal sindaco Massimo Zedda lancia un ultimatum ai cittadini: le concessioni sono scadute da sei anni. A partire dal 21 settembre 2025, riprenderanno le operazioni di esumazione ed estumulazione ordinaria nel Cimitero di San Michele, in conformità alle disposizioni del Regolamento di Polizia Mortuaria (D.P.R. 285/1990) e del Regolamento sul Servizio Mortuario e dei Cimiteri del Comune di Cagliari.

Le operazioni interesseranno le esumazioni delle salme inumate nel Quadrato 8 (Campo delle Palme), come da elenco allegato alla Determina Dirigenziale n. 5663 del 23 settembre 2024, e le estumulazioni delle salme con concessioni scadute nel 2019 (elenco allegato B, determinazione dirigenziale n. 1823 del 18 marzo 2024).

I provvedimenti sono pubblicati all’Albo pretorio. È tuttavia utile precisare che:

In caso di resti non completamente mineralizzati, questi saranno inumati per un periodo di 5 anni o potranno essere avviati a cremazione su richiesta degli aventi diritto, con spese a carico degli stessi. Le ceneri potranno essere affidate ai familiari o tumulate in loco

In caso di completa mineralizzazione, i resti rinvenuti durante le operazioni saranno collocati nell’ossario comunale, salvo diverse disposizioni da parte dei familiari

I familiari dei defunti coinvolti sono invitati a prendere contatto con l’Ufficio Cimiteri per concordare le operazioni e ricevere ulteriori informazioni.