Villaspeciosa, un fiume di acqua in viale Europa e “nessuno ancora è intervenuto”: protestano i cittadini.

Da un mese sgorga incessantemente in strada, un guasto alla condotta ha generato la fuoriuscita del bene pubblico e, nonostante i solleciti, la perdita idrica è ancora lì che si riversa sull’asfalto. Non solo: incanalata per via delle pensenze verso la cunetta, inizia il suo lungo e inesorabile percorso verso la prima caditoia utile dove si getta come una cascata. Impossibile non pensare all’enorme spreco di acqua che va avanti da un mese, soprattutto in questo periodo di forte siccità.

Le richieste: i residenti segnalano la situazione al fine di sollecitare le istituzioni di competenza per intervenire prontamente e riparare il guasto.