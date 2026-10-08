Carbonia, gattino ricoverato rischia l’intervento alla zampa. Il Rifugio Valentina lancia raccolta fondi per le cure

“Pedalino è un guerriero ma abbiamo bisogno di voi”. Il Rifugio Valentina di Carbonia ha lanciato una raccolta fondi su GoFundMe per le cure di un gattino con gravi problemi a una zampa.

I donatori hanno fatto sentire la propria vicinanza raccogliendo quasi duemila euro in tre giorni.

“Speriamo di non dover intervenire chirurgicamente e di salvare la zampa, ma non possiamo escludere nulla”, scrivono gli organizzatori.

“Ogni piccola donazione – aggiungono – può aiutarci a salvarlo e a continuare a occuparci di tutti gli altri mici del Rifugio con cibo, cure e medicinali”.

“Abbiamo bisogno di voi”, concludono. La raccolta fondi è raggiungibile al link https://www.gofundme.com/f/sostieni-le-cure-di-pedalino-e-le-spese-del-rifugio