Cagliari, fila interminabile di auto, in via Tommaso Fiorelli la bidirezionale ecologica è deserta, in strada, invece, il delirio. Piste ciclabili ancora al centro dell’attenzione.

La strada è quella che passa sotto il Ponte Vittorio e conduce all’asse mediano e al Quartiere La Palma. “Una via strategica ridotta ad un budello per fare la gioia di un cicloamatore ogni mezzora” spiega Ettore Businco. La realizzazione di questa ciclabile risale alla consiliatura precedente, che riprese in viabilità numerosi progetti del precedente sindaco Zedda. Una lunga storia, insomma, che va avanti da anni e che punta alla mobilità sostenibile ma, di fatto, quello che racconta la realtà è di giornate trascorse nel traffico cittadino, a suon di clacson e ritardi: da via Vesalio, via Flavio Gioia, piazza Giovanni XXIII, via dei Giornalisti e diverse altre strade, il “traffico è aumentato, inquinamento aumentato, insicurezza aumentata, trasporto pubblico e mezzi di soccorso in difficoltà e il tutto a fronte di un utilizzo ciclistico fermo da anni a percentuali ridicole”.