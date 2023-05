Capoterra, il sindaco Garau contro la Saras: “Non ha contribuito alla festa per S.Efisio ma continua a deliziarci di veleni nell’aria”

Duro intervento durante l’ultimo consiglio comunale avvenuto qualche giorno fa, nel corso del quale il primo cittadino Beniamino Garau, intervenuto per comunicare ai presenti e ai cittadini gli ultimi aggiornamenti riguardanti la comunità, ha espresso un sentito ringraziamento nei confronti di chi ha partecipato attivamente alla buona riuscita della prima edizione della festa dedicata al Santo. “Il 29 e il 30 del mese scorso abbiamo dato inizio alla prima edizione della nostra festa. Voglio ringraziare veramente tutti quelli che hanno contribuito perché questa manifestazione riuscisse così e in particolare i nostri amici sindaci di Villa San Pietro, Sarroch e Pula e l’assessore Gianni Chessa che è venuto in apertura per confrontarsi con noi su un dibattito importantissimo e molto partecipato. Ringrazio anche chi ha contribuito con i finanziamenti dei fondi”. Il sindaco cita le società che hanno partecipato e “bacchetta”, però, la Saras che “dopo due pec non ha risposto. Alla prima perché abbiamo chiesto un contributo, non ha risposto alla seconda e continua a deliziarci di veleni nell’aria”.