Capoterra, con 6 atleti e 9 medaglie, la ASD Adelante si conferma tra le migliori a livello internazionale

Con 6 atleti e 9 medaglie, la ASD Adelante si conferma per l’ennesima volta tra le migliori a livello internazionale: incetta di premi e riconoscimenti al Campionato Panamericano di Taekwon-do ITF che si è svolto i giorni scorsi in Argentina, che ha visto l’Italia come unica invitata speciale europea, grazie all’invito del Maestro Marcelo Bordiez, e del GM Merodio. Grande soddisfazione da parte dell’assessore allo sport Giovanni Montis: “A rappresentare l’Italia 6 atleti membri della FITAE ITF di cui 5 appartenenti alla palestra ASD Adelante di Capoterra.

E’ stata una competizione di altissimo livello, considerando i circa 1000 atleti partecipanti e soprattutto l’importanza e il forte peso del Taekwon-do nei paesi sudamericani, in particolare l’Argentina. E gli atleti italiani, tutti guidati dal Master Christian Oriolani, non sono stati da meno, portando a casa ben 9 medaglie, confermando ancora l’eccellente formazione agonistica della Società”.

Nello specifico: Pierluigi Tatti- cintura nera III Dan- Oro in combattimento nella categoria Sub 21 -63 kg (ASD Adelante); Luigi Zanetti –cintura nera I Dan- Argento in combattimento nella categoria Sub 21 e Bronzo in Forme I Dan (ASD Adelante);

Nicola Zanda – cintura nera IV Dan – Bronzo in combattimento categoria Senior -63 kg (ASD Adelante). E ancora: Luca Pecchia- cintura nera III Dan- Bronzo in combattimento categoria Senior -81 kg (ASD Hwarang R.D. Milano);

Lucia Bullita – cintura nera I Dan- Bronzo in Forme Veteran (ASD Adelante). Squadra: Tatti/Zanetti/ Zanda/Pecchia- Argento in Forme a squadre;

Squadra: Tatti/Zanetti/ Zanda/Pecchia -Argento in Combattimento a squadre che si è svolto con sistema round robin (tutti contro tutti).

Particolare attenzione va data alla performance del Master Christian Oriolani cintura nera VII Dan – Oro in Forma Master 7/8 Dan Advanced Senior “poiché per la prima volta hanno potuto gareggiare anche le categorie Master 40/49 anni 7/8 Dan dando alla competizione un valore aggiunto di professionalità e spettacolo. Questo è un riconoscimento importante da parte dell’ITF agli “esperti di categoria” che amano la competizione e sono sempre pronti a nuove sfide, fonte di ispirazione e motivazione per tutti. E’ stata per gli atleti italiani un’esperienza all’insegna di una professionalità e crescita sportiva individuale e di gruppo fuori dal comune, caratterizzata, oltre al contesto competitivo del Campionato Panamericano, da un continuo confrontarsi con varie società argentine che hanno voluto invitare il team ad allenare in varie palestre di Buenos Aires guidate da importanti nomi del Taekwon-do come Carlos Gomez Olivera, Marcelo Bordiez, Noelia Ferraro e Soledad Serrano, in un clima di accoglienza ed amicizia incredibile”.