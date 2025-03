Capoterra, i nuovi marciapiedi già sprofondano sotto i piedi dei fedeli: il cammino di Sant’Efisio diventa una “trappola” per pedoni e carrozzine. La nuova pavimentazione finanziata dalla Città Metropolitana con un milione di euro, in alcuni punti ha ceduto: sono passati pochi mesi dal posizionamento dell’elegante percorso ma qualcosa deve essere andato storto. Mattonelle non lineari, alcune già rotte, altre che tendono a inabissarsi nel terreno.

La riqualificazione è quella urbanistica e comprende anche la pavimentazione del nuovo marciapiede, segnaletica stradale e parcheggi. Un richiamo da parte del presidente della commissione vigilanza Silvano Corda che ha accolto le segnalazioni di alcuni cittadini riguardo al percorso già diventato incerto e insicuro soprattutto per i più fragili: “L’amministrazione sia più presente nell’esecuzione dei lavori con la verifica delle opere eseguite”.