È stata ufficialmente riconosciuta dall’UNPLI, una preziosa lode “che premia il lavoro e la passione di tutti”. Un ricco terreno che gode del sapore del mare quello di Masainas e che contribuisce a rendere speciali i prodotti coltivati con maestria e professionalità dagli agricoltori: merito loro, i protagonisti sono quelli con cime e foglie, ma anche chi si prodiga al fine di valorizzare l’eccellenza. È così che la sagra dedicata al carciofo rientra ufficialmente tra quelle di prestigio che, ogni anno, attirano migliaia di persone in cerca di gusti e sapori prelibati, nuove ricette da scoprire e riproporre tra i fornelli di casa. A darne notizie è il sindaco Gian Luca Pittoni: “Con questa immagine di Mariella intenta a cucinare una pentola di carciofi in una delle passate edizioni della Sagra del Carciofo, l’Amministrazione Comunale e la Pro Loco di Masainas annunciano con grande orgoglio che la nostra Sagra, simbolo dell’eccellenza gastronomica del territorio, è stata ufficialmente riconosciuta dall’UNPLI come Sagra di Qualità a livello nazionale.

Il prestigioso riconoscimento dell’UNPLI come Sagra di Qualità è un grande traguardo che premia il lavoro e la passione di tutti coloro che contribuiscono a mantenere vive le nostre tradizioni e porterà Masainas e la sua straordinaria Sagra del Carciofo sotto i riflettori nazionali”.

La Cerimonia di consegna del Marchio Sagra di Qualità si terrà a Roma presso il Senato della Repubblica domenica e lunedì prossimi “e vi parteciperò con la Presidente dell’Associazione Turistica Pro Loco di Masainas Palmira Fracci, insieme a tanti altri Presidenti delle Pro Loco d’Italia e Sindaci”.