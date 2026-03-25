Cagliari, cagnolino ucciso con l’escavatore durante i lavori di riqualificazione della piazza: arriva la denuncia.

La dinamica dell’episodio, ripreso in parte da un testimone, è agghiacciante: un uomo alla guida di un escavatore insegue e investe un “batuffolo” bianco, mentre un altro soggetto gli sferra un calcio lanciandogli una pietra. L’OIPA (Organizzazione Internazionale Protezione Animali) annuncia di aver sporto denuncia per quanto avvenuto nel quartiere Sant’Elia.

“Un animale – presumibilmente un cane – sarebbe stato brutalmente inseguito e ucciso con un escavatore durante alcuni lavori di riqualificazione del parco Anelli” spiega Oipa.

Attualmente sono ancora in corso accertamenti e verifiche, anche da parte dello stesso Comune di Cagliari, per individuare i responsabili.

“Ci troviamo di fronte a un fatto gravissimo, di una violenza inaudita, che se confermato rappresenterebbe un atto di crudeltà inaccettabile. Per questo abbiamo deciso di presentare denuncia, affinché venga fatta piena luce sull’accaduto e i responsabili siano individuati e perseguiti ai sensi di legge”.In caso di responsabilità accertate, l’OIPA auspica un intervento disciplinare nei confronti dei soggetti che, nel corso delle proprie attività lavorative, si sono macchiati di un tale delitto.

L’OIPA invita infine eventuali testimoni a collaborare con le autorità, fornendo elementi utili alle indagini.