Cagliari, Castello ancora in “ostaggio” di transenne e paletti di divieto scaduti ieri, la rabbia dei residenti: “Capisco che non possano portare via tutto subito, per carità. Ma sono così bravi a chiudere strade per giorni interi e invece un tantino troppo lenti a ripristinare il tutto”. La festa è finita, il Capodanno diffuso è solo un ricordo eppure divieti e transenne sono ancora presenti in via Santa Croce. “Oggi hanno ritirato i bagni chimici, ma i cartelli sono ancora coperti con le buste nere, anche quelli dei disabili, noi residenti siamo già ampiamente penalizzati sotto tanti punti di vista”. Una lotta continua alla ricerca di un parcheggio, strade chiuse in occasione di eventi e manifestazioni, “chiediamo solo una maggiore attenzione nei nostri confronti”.