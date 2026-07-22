Una tragedia che si è consumata in pochi minuti quella accaduta oggi a Barisardo, dove è morto un ragazzo di 19 anni, Simone Concas. Il 19enne avrebbe investito una ragazza di 16 anni, per poi fuggire. Ma il dramma non termina qui. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, Concas sarebbe stato poi seguito e raggiunto dal fratello e dal fidanzato della 16enne. Qui, una furibonda lite sarebbe poi sfociata nell’accoltellamento di Concas, deceduto poco dopo.

Si trova invece ricoverata con diversi traumi la 16enne, trasportata al Brotzu di Cagliari.

Un susseguirsi di eventi tragici sui quali stanno indagando i carabinieri di Nuoro. Al vaglio dei militari le immagini delle telecamere di videosorveglianza e testimonianze per ricostruire passo passo l’accaduto.