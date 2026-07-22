Alte temperature, nuovo avviso di livello 3 del Ministero della Salute per Cagliari valido sino a venerdì 24 luglio

Prorogato il livello di attenzione 3 – il più elevato – del Ministero della Salute su Cagliari: il Sistema di prevenzione degli effetti delle ondate di calore sulla salute prevede “condizioni ad elevato rischio” che persistono per più giorni consecutivi sino a venerdì 24 luglio.

Anche il Bollettino di vigilanza meteorologica del Centro funzionale decentrato-Settore Meteo della Regione Sardegna prevede temperature massime elevate (maggiori di 34°C) e molto elevate (maggiori di 37°C) nelle zone interne del Campidano e sui settori costieri del Cagliaritano per domani, giovedì 23, e massime elevate e localmente molto elevate sul Campidano per venerdì 24 luglio.

Sono operative le attività del Comune di Cagliari a supporto in particolare di persone anziane e fragili: il Servizio di ascolto telefonico in collaborazione con la Croce Rossa (al numero 070.0933671, attivo tutti i giorni sino al 30 settembre, inclusi i festivi, dalle ore 8.30 alle 12 e tra le ore 16.30 e le 19) e il Pronto intervento sociale (al numero 349.6865769, attivo 24 ore su 24).

Per limitare i rischi per la salute della popolazione è confermata sino a venerdì 24 la decisione del C.O.C. (Centro Operativo Comunale) per il divieto di accesso ai cimiteri di San Michele, Bonaria e Pirri nella fascia oraria tra le 12.30 e le 16 e la chiusura al pubblico per le intere giornate del Parco di Tuvixeddu.