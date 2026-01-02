Vandali in azione la notte di Capodanno: da Elmas ad Assemini gli incivili hanno festeggiato a suon di calci ai danni del bene pubblico. A Elmas sono gli arredi del parchetto a essere stati presi di mira dai maleducati, ad Assemini, invece, è l’autovelox posizionato nel corso ad aver subito le peggiori conseguenze.

I cittadini, indignati, prendono le distanze da chi distrutto i beni pubblici e chiedono alle istituzioni un maggior controllo del territorio.

Botti, petardi, fuochi d’artificio che vengono sparati da giorni, e a ogni ora, hanno fatto compagnia a chi ha trascorso la notte più lunga dell’anno a vandalizzare i centri abitati. Tante le segnalazioni che, dalle prime ore del mattino di ieri, si sono susseguite da chi, impotente, non ha potuto fare altro che constatare i danni. Un tappetto di contenitori della spazzatura disseminato a terra è ciò che è rimasto a Elmas, un autovelox completamente divelto ad Assemini e la rabbia tra i residenti aumenta: “A qualcuno è sfuggito il concetto di ‘festeggiamenti”, “altro che telecamere, ci vuole rispetto per il bene pubblico, che va insegnato a casa dai genitori” si legge tra i tanti commenti esposti pubblicamente.