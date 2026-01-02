Villasor, tra arte e tradizione domenica il paese si trasformerà in un palcoscenico a cielo aperto per accogliere il Presepe Vivente: oltre 100 figuranti e la condivisione dell’evento con la partecipazione dei territori limitrofi.

Domenica 4 gennaio, il suggestivo Rione Guventu di Villasor si trasformerà nel cuore pulsante della tradizione e della fede sarda con il Presepe Vivente Itinerante. A partire dalle ore 16:00, il percorso esperienziale immersivo porterà i visitatori a rivivere la magia del Natale di duemila anni fa, attraverso un itinerario che si snoda tra 30 scene autenticamente ricostruite e animate da oltre 100 figuranti provenienti dai comuni dell’area metropolitana di Cagliari. Un’occasione unica per adulti e bambini, che potranno vivere una profonda immersione nelle tradizioni popolari, tra valori di pace, fratellanza e amore.

Ogni scena del Presepe Vivente è un’opera di grande cura e dedizione. I figuranti, vestiti con abiti d’epoca fedelmente riprodotti, daranno vita a personaggi storici, ricreando l’atmosfera della Betlemme di due millenni fa, ma con un tocco di tradizione sarda che arricchirà ogni angolo del percorso. Il lavoro dei volontari – che comincia già a settembre – è il cuore pulsante di questo evento, dove ogni dettaglio è pensato per emozionare e far riflettere il pubblico sulla bellezza della vita semplice, umile e carica di significato.

Il Presepe Vivente non è solo un evento culturale, ma un vero e proprio invito alla riflessione spirituale. In un mondo sempre più frenetico e disconnesso, questa manifestazione rappresenta un’occasione di ritrovo, di comunità e di condivisione. Con la partecipazione di tre prestigiosi cori polifonici sardi – il Coro Giovanile “Kororā” di Serramanna, il Coro “Temunah” di Uta e il Coro “San Biagio” di Villasor – l’atmosfera sarà resa ancora più speciale, avvolgendo i visitatori in un abbraccio di musica e spiritualità.

Alle 18:00, la Santa Messa, celebrata dal Parroco Don Giuseppe Orrù, rappresenterà il momento centrale del Presepe Vivente. Un’occasione di raccoglimento e riflessione, che aggiungerà una dimensione di fede profonda all’intera esperienza, sottolineando il significato spirituale del Natale e la sua connessione con la tradizione cristiana.

L’evento è organizzato dalla sinergia del Comitato di Quartiere “Via dell’Arte”, la Consulta delle Donne, l’Amministrazione Comunale, con il Sindaco Massimo Pinna, e la Parrocchia San Biagio.

Durante il percorso, sarà possibile vivere l’animazione dei cori polifonici, che daranno voce e melodia a questa esperienza.

Il Presepe Vivente di Villasor è un viaggio nel tempo che unisce fede e cultura, mescolando la storia di Betlemme con le autentiche tradizioni sarde. La presidente della consulta è Laura Cuccu che è stata la vera promotrice, la regia è di Marcello Abis.