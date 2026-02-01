Cagliari, Zedda annuncia una nuova colata di sabbia contro l’erosione al Poetto: il restyling dalle cave di Burcei.La nuova idea del primo cittadino, non comunicata al consiglio comunale: prendere la sabbia da una cava sulla statale 125 e ampliare la spiaggia di almeno 15 metri, dopo i danni provocati dal ciclone Harry. Una idea che farà discutere nelle prossime settimane. Ecco cosa sta accadendo negli ultimi giorni. Eludendo il pluralismo dell’informazione, il sindaco Massimo Zedda ha dichiarato in esclusiva all’Unione Sarda (il cui editore è Sergio Zuncheddu, a capo della società che proprio al Poetto realizzera un hotel di lusso sui resti dell’ex ospedale Marino) che il progetto è già pronto. Non lo vuole chiamare ripascimento, una parola “maledetta” dopo il disastro provocato tanti anni fa dalla draga Antigoon su idea dell’ex presidente della Provincia Balletto. Rispunta invece la soluzione di prelevare la sabbia delle cave e di catapultarla sulla spiaggia dei centomila, sperando che risolva il problema di un arenile sempre più sottile. Non si sa ancora in bale a quali studi e con quali finanziamenti, ma di mini ripascimento si tratterà, se il progetto andrà in porto nei prossimi mesi.