Cagliari calcio, tifosi rossoblù in delirio nei locali notturni: “Che ci frega di Mourinho, noi abbiamo Pisadog…”.E’ durata tutta la notte nei pub la festa dei tifosi del Cagliari dopo il poker che ha steso il Verona alla Unipol Domus. Il turco Kilicsoy è il nuovo beniamino ma la vera sorpresa è il mister Pisacane, esordiente in serie A, che dopo tre mesi difficili ha portato una striscia di vittorie che regalano una classifica magnifica. Nei locali si è brindato sino all’alba, e tutti a leggere dagli smartphone le pagelle di Spillonco. Si sprecano anche i meme del dopo partita nei social: il Cagliari calcio ha pubblicato un post su Instagram con la “Semihrovesciata” dell’attaccante turco e qualche simpatico sfottù al Verona con le immagini di Romeo e Giulietta. Una euforia per il Cagliari che in città non si vedeva da anni, e ora lunedì prossimo l’attesa sfida alla Roma di Gasperini.