Uccise due cani a Molentargius: condannato a un anno e otto mesi di reclusione e al pagamento di 8.000 euro di multa, il tutto con il beneficio della sospensione condizionale della pena. La Lav annuncia l’esito del patteggiamento per l’uomo incastrato dalle fototrappole del Corpo Forestale mentre torturava e massacrava dei cani all’interno del Parco.

Una storia di violenza contro gli animali che la Lega Antivisezione ha seguito con attenzione.

“La definizione del procedimento attraverso il patteggiamento rappresenta un risultato significativo sul piano dell’accertamento giudiziario delle responsabilità e delle conseguenze penali. L’imputato, infatti, avrebbe potuto valutare la richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova, istituto che, in caso di esito positivo, avrebbe potuto portare all’estinzione del reato. La scelta del patteggiamento ha invece comportato l’applicazione di una pena, seppure sospesa”.

“Accettare un patteggiamento per il reato di maltrattamento e uccisione è di fatto un’ammissione di colpa. Tuttavia, riteniamo che si tratti di una risposta lieve che non rende giustizia agli animali uccisi. Quei cani sono stati uccisi e il loro aggressore non sconterà nemmeno un giorno di reclusione. Continueremo a denunciare i maltrattamenti sugli animali perché sono un crimine che merita una risposta adeguata” spiega Alessandra Ferrari, Responsabile LAV Area Animali Familiari

“Ringraziamo il Corpo Forestale e la Procura per il lavoro investigativo svolto, che ha consentito di individuare il responsabile e arrivare a una condanna. Allo stesso tempo, riteniamo necessario continuare a lavorare affinché la gravità di questi crimini trovi un riscontro adeguato anche sul piano sanzionatorio”.