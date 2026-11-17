Sono state rese note lemotivazioni della sentenza con cui la Cassazione, lo scorso 15 luglio, respingendo il ricorso della difesa ha reso definitiva la condanna a 14 anni e 9 mesi di reclusione per Mario Roggero, il gioiellere piemontese reo di aver ucciso due malviventi e ferito un terzo a seguito di una rapina nel suo negozio il 28 aprile del 2021.

“Nessuna mera imprudenza o imperizia nel calcolo del pericolo e dei mezzi di salvezza è stata rinvenuta nell’azione” di Mario Roggero che “con scelta volontaria e cosciente, incanalava la sua azione nei binari di una deliberata aggressione non giustificata dalla necessità della difesa”, si legge nella sentenza.

“Ulteriori contegni sono stati considerati univocamente indicativi del proposito di farsi giustizia da sé, che aveva mosso Roggero. Del resto, era stato lo stesso imputato nelle interviste rilasciate dopo il fatto ad affermare che l’iniziativa assunta rappresentava l’unico modo per fermare i rapinatori e assicurarli alla giustizia”.

“La sentenza impugnata”, scrivono i giudici, “ha correttamente escluso la sussistenza della legittima difesa, reale o putativa, sulla scorta di un prudente apprezzamento della concreta situazione in cui l’imputato era venuto a trovarsi, reputata tale da non legittimare l’insorgenza del convincimento di dover difendere sé o altri da un’ingiusta aggressione e da rendere necessitata azione lesiva”.