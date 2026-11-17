Nessun dormitorio e nessuna mensa nei locali dei Frati Minimi in via Roma, a Cagliari. A smentire le indiscrezioni circolate nei giorni scorsi mi nel quartiere Marina è il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Corrado Meloni, che ha voluto verificare direttamente le notizie che avevano suscitato preoccupazione tra residenti e operatori economici.

Secondo le voci diffuse nel quartiere, nei locali situati dietro la chiesa di San Francesco sarebbe dovuto nascere un dormitorio per persone senza fissa dimora, affiancato da una mensa. Un’ipotesi che aveva alimentato le proteste e le preoccupazioni di residenti, commercianti e ristoratori, già alle prese con le difficoltà del centro storico.

«Ho voluto verificare personalmente le lamentele ricevute. Stamattina ho parlato telefonicamente con don Marco Lai, direttore della Caritas diocesana del Capoluogo, che ha smentito in maniera inequivocabile questa notizia», riferisce Meloni. Il consigliere aggiunge che non risulterebbero neppure atti o comunicazioni ufficiali che indichino una prossima partenza dei Frati Minimi dai locali.

«Ho ritenuto necessario e urgente verificare in prima persona le preoccupazioni di residenti, commercianti e ristoratori, già esasperati dalla non facile situazione in cui versa il centro storico», prosegue il consigliere regionale, ringraziando don Marco Lai per la disponibilità e la chiarezza.

Meloni rivolge infine un riconoscimento alla Caritas per il lavoro svolto a favore delle persone più fragili e in difficoltà, definendolo «prezioso per tutta la comunità».