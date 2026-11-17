Capoterra, giorni di apprensione per Tommaso Deriu, 34 anni: l’uomo non si trova. E’ scomparso il 15 novembre verso le ore 10 dalla sua abitazione zona via Matteotti, dove viveva da solo vicino alla casa della nonna. In campo anche Penelope Sardegna e le forze dell’ordine.

L’Associazione guidata da Gianfranco Piscitelli lancia un appello: “Ha sicuramente bisogno di aiuto ed in caso di avvistamento o notizie si chiede di avvertire immediatamente le Forze dell’Ordine e soccorso”.

Deriu “non ha con sè documenti, cellulare o danaro. Alto circa m. 1,70, capelli rasati, nessun segno particolare, porta quasi sempre il cappellino in testa. Al momento della scomparsa vestiva pantaloni jeans, un maglione marrone ed il cappellino: la foto è veritiera perché di soli due giorni prima della scomparsa. Cammina bene e parla bene, potrebbe trovarsi però in stato confusionale o disorientato. Trovandosi senza soldi potrebbe chiedere ai passanti”.