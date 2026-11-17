L’ultima segnalazione giunge da Pirri, in via Bingia Bonaria “l’immondizia non basta, ora anche le siringhe” espone una cittadina. Ma anche in via Ampere e zone limitrofe, in via Duca di Genova si trovano gli strumenti per iniettarsi le sostanze per evadere dalla quotidianità, riducendo il consumatore dipendente e senza trovare via di scampo dalle avversità della vita.

Un pericolo anche per gli altri: soprattutto in estate il rischio di pungersi aumenta, come accaduto i mesi scorsi, al Poetto come al parco sono stati in tanti a segnalare le siringhe usate abbandonate nella sabbia e in mezzo alle aree verdi dove i bimbi corrono con i sandaletti.

Un fenomeno da non sottovalutare e in forte aumento, che ricorda gli anni tristi e bui in cui l’eroina si diffuse in modo capillare tra i giovani, trasformandosi in una vera e propria piaga sociale e sanitaria.