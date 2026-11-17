Brutta sorpresa per Manuel Ortu, che ieri mattina, intorno alle 10-11, è stato derubato del borsello mentre si trovava all’interno di un negozio di via dei Valenzani, a Cagliari. Mentre si trovava nel punto vendita, l’uomo aveva appoggiato il borsello su un espositore vicino alla merce. Quando si è girato, però, non c’era più.

All’interno c’erano i documenti personali, le carte di credito, circa 300 euro in contanti e soprattutto le chiavi della macchina. Il borsello è stato successivamente ritrovato in un contenitore, ma dal suo interno erano spariti i soldi in contanti e le chiavi dell’auto, mentre erano rimasti i documenti e le carte di credito ormai bloccate.

Manuel Ortu è stato contattato telefonicamente ieri da una dipendente del negozio, che lo ha informato del ritrovamento. L’uomo ha già presentato denuncia e spera che le telecamere di sorveglianza possano aiutare a individuare il responsabile.

Da qui il suo appello, rivolto direttamente a chi ha preso il borsello: «Se hai preso le mie chiavi, ti chiedo almeno di farmele ritrovare. Ho già fatto denuncia, ma la ritirerò se mi farai recuperare le chiavi della macchina».

Un gesto che potrebbe almeno limitare i disagi e consentirgli di tornare in possesso di un oggetto indispensabile. L’appello è semplice: chiunque abbia le chiavi dell’auto è ancora in tempo per farle ritrovare.