Il ciclone Harry dello scorso mese ha lasciato ferite profonde ma tutto si sta muovendo affinché la stagione estiva sarda possa partire al meglio, per l’economia, il turismo e tutti i lavoratori del settore. Ma soprattutto, il sistema dunale con la grande quantità di sabbia, permetterà il ripristino stesso delle spiagge più danneggiate.

“Ieri mattina, accompagnata dal dottore agronomo Andrea Fenu e dall’ing. Stefania Arcais del Servizio del Verde, ho fatto un sopralluogo nei nostri lungomare, già danneggiati dal ciclone Harry, anche al fine di verificare ulteriori aggravi per le condizioni meteo delle ultime settimane”, ha spiegato l’assessora Luisa Giua Marassi.

“In particolare, nel lungomare di Sant’Elia abbiamo visionato i già accertati danni alla balaustra e alla passeggiata, che presenta importanti fratture e lo smottamento di intere parti in pietra e cemento, tanto da rendere alcune aree pericolose e da interdire all’accesso.

Inoltre, sono diversi gli alberi caduti o piegati all’interno del Parco degli Anelli, dove interverremo con cure, sostegni e sostituzioni”

“Al Poetto invece i danni hanno riguardato le strutture lignee (passerelle ed elementi di contenimento) che sono state spostate e danneggiate. Mentre la sabbia (in questo caso in maniera positiva sotto il profilo ambientale) ha ricoperto quasi completamente alcuni manufatti.

In questa situazione critica, ma fortunatamente assolutamente risolvibile, ci sono due elementi positivi”, evidenzia Giua Marassi.

“Il primo è la grande quantità di sabbia, contenuta dal sistema dunale, al Poetto e la posidonia a Sant’Elia che, in maniera del tutto naturale, contribuiranno al ripristino delle spiagge e al contrasto all’erosione”.

“L’altro elemento, di cui sono veramente orgogliosa, è che sarà il mio servizio a occuparsi dei lavori di ripristino dei danni del ciclone; ciò che mi consentirà di seguire in prima persona il procedimento e la sua conclusione, che confidiamo di portare a compimento entro l’inizio della stagione estiva.

Per questo motivo, mercoledì scorso, su proposta del mio Assessorato, abbiamo adottato una delibera di Giunta che ha stanziato oltre 1 milione e 600 mila euro, per finanziare gli interventi di somma urgenza necessari. Risorse che saranno poi restituite al nostro Comune.

Stiamo già lavorando e non ci faremo trovare impreparati agli importanti appuntamenti che la nostra città non vede l’ora di ospitare@.