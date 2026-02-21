Cagliari-Lazio 0-0, rossoblù spreconi sotto porta poi Mina viene espulso: buon pari che avvicina la salvezza.l Cagliari sciupa diverse buone occasioni, su tutte quella di Adopo. La Lazio non punge ma nel finale si rischia la beffa: fallo al limite dell’area di Mina che lascia la squadra in dieci, in una partita condizionata dalla paura. Arriva un pareggio che muove la classifica in attesa di tempi migliori. Palestra scatenato, lo fermano soltanto con i falli. Ottima prova di Dossena che chiude ogni varco in difesa, mentre Ze Pedro ha colpito un palo nel primo tempo. Il Cagliari ha dato segni di ripresa dopo i diue ko con Roma e Lecce, ma la partita da vincere in casa era proprio con il Lecce e invece è arrivato soltanto un punto nella doppia gara casalinga. Continua anche la solita maledizione degli infortuni: stavolta è stato il turno di Mazzitelli, che è dovuto uscire al 40′ per un problema al polpaccio. Bricidi nel finale per un tiro di Cataldi che ha sfiorato l’incrocio dei pali, alla fine recrimina Sarri ma il pareggio è giusto. Anzi, è il Cagliari a restare con l’amaro in bocca per le diverse occasioni gettate al vento.