Cagliari si blinda per sopravvivere a un caldo africano sempre più insopportabile. Le folli temperature fino a 46 gradi andranno avanti almeno fino a domenica: nel capoluogo restano chiusi cimiteri e parchi, nella speranza di limitare i danni, così come i lavoratori all’aperto dovranno rimanere a casa pur nel caos della normativa.

Intanto, sono letteralmente presi d’assalto spiagge e centri commerciali: turisti e sardi cercano refrigerio al mare ma anche nei negozi per godere dell’aria condizionata, soprattutto quando in casa non è disponibile.

Insomma, una situazione di vera emergenza che si spera possa iniziare ad attenuarsi già la prossima settimana, con temperature sempre altissime ma meno devastanti.