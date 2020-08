Incidente stradale nell’ Asse Mediano a Cagliari. All’altezza del chilometro 5,1 una ventiseienne cagliaritana, per cause ancora da accertare, è scivolata con la sua moto ed è finita sull’asfalto, senza coinvolgere altre auto. Sul posto è arrivata un’ambulanza del 118: gli operatori hanno soccorso la malcapitata che è stata trasportata all’ospedale Brotzu in codice giallo. Sul posto anche la polizia Municipale per i rilievi.