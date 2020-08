L’ictus, poi il peggioramento: Cagliari e Pirri piangono l’odontotecnico Giampiero Murtas

Un bravo odontotecnico con una carriera nel settore lunga decenni, molto conosciuto sia a Cagliari e Pirri, e un amante del ballo. Ecco chi è stato Giampiero Murtas: sessantuno anni, il suo cuore ha cessato di battere ieri all’ospedale Brotzu. Tanti i messaggi di condoglianze su Facebook, anche nella bacheca della compagna, Giovanna Trudu, Oss all’Oncologico. “L’anno scorso Giampiero aveva avuto un ictus, poi problemi vari, tra crisi epilettiche e quattro bypass. È stato ricoverato al Brotzu martedì per un’infezione arrivata al rene”. Che, purtroppo, non gli ha lasciato scampo. Una vita trascorsa negli studi dentistici ma anche “in proprio”, quella di Murtas: “Ha lavorato in via Rossini e in via San Benedetto a Cagliari. Dal 2013, invece, proprio dove ha anche la casa, in via delle Rane a Pirri”.

“Tanti pazienti sono andati a trovarlo in camera mortuaria. Lui era una persona allegra e gli piaceva molto ballare, facevamo insieme bachata e salsa. I funerali sono domani, alle undici, al cimitero di San Michele a Cagliari”.