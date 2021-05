Cagliari, Sant’Efisio sfila tra silenzio e pioggia: “Preghiamo perché ci liberi dal Covid”

Via alla 365esima sagra di Sant’Efisio, il martire guerriero in solitaria per il secondo anno consecutivo per colpa della pandemia. Cagliari spettrale, Stampace super blindata per evitare assembramenti. E una speranza, condivisa da tutti i sardi: “Efisio, liberaci dal Coronavirus”. Sarà la pioggia ad accompagnare il rapido viaggio del martire sino a Pula, prima del ritorno a Cagliari, sempre in mattinata. Casteddu Online seguirà la sagra con video in diretta e articoli.