San Sperate, atti di vandalismo in via Monastir e via Roma ai danni dei dissuasori di sosta posizionati per ragioni di pubblica sicurezza e viabilità, dura presa di posizione dell’amministrazione comunale: “Si ricorda che il danneggiamento di beni pubblici è un reato perseguibile e sanzionato severamente dal Codice Penale (Art. 635) e dal Codice della Strada (Art. 15) e che sono già state avviate le verifiche per rilevare i fautori del fatto”.

Sono stati rilevati gravi episodi di manomissione e rimozione dei dissuasori di sosta posizionati per la sicurezza dei cittadini e degli avventori nel paese dei murales, l’amministrazione ha espresso profonda amarezza “per tali comportamenti, che colpiscono il patrimonio comune e vanificano gli investimenti fatti per il decoro urbano”.

I paletti verranno riposizionati, “perché la sicurezza stradale non può essere messa in discussione da pochi singoli.

Chiediamo a tutti i cittadini di essere custodi del bene comune”.