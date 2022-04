Cagliari, rubate le piante dalle fioriere di via Maddalena: “Ne mancano 10 su 24, delinquenti”

In via Maddalena, sotto il “Palazzo Sorcesco” sono continuate le ruberie ai danni delle piantine recentemente collocate nelle aiuole, e del Comune che ha speso fior di euro per comprarle. Nei primi giorni ne hanno rubato tre, oggi sono ben dieci che mancano, su 24. Ne hanno portato via una da ciascuna aiuola, dalla prima quasi all’angolo con via Mameli, le hanno rubate tutte, come documento con questa mia foto appena scattata. Che dire? Incivili? Ladri? Delinquenti? E il Comune che fa? Alle prime avvisaglie avrebbe potuto installare le tanto decantate telecamere mobili, avrebbero potuto scoprire chi è stato o chi sono stati i ladri. Ma tant’è !!!| E’ troppo semplice.

Marcello Roberto Marchi