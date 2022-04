Festival di Pasqua, a Cagliari il “Quartonal Vocal Ensemble”

E’ uno dei gruppi vocali più ricercati in Europa, e per la prima volta saranno di scena a Cagliari. Lo straordinario “Quartonal Vocal Ensemble” si esibirà Domenica 10 Aprile, alle 19.00, nel Centro Culturale Sa Manifattura, in viale Regina Margherita 33, nel quartiere Marina, a Cagliari. Lo spettacolo, dal titolo “Quattro voci, un suono”, è valido per la quarta data del “Festival di Pasqua”, edizione 2022 (di scena dal 13 Marzo al 30 Aprile), e vedrà protagonista uno degli ensemble più noti a livello internazionale, un gruppo che ha le sue radici in Germania, e che arriva in Sardegna per un concerto da vivere.

Il loro repertorio è molto vario e il loro segno distintivo è il suono estremamente omogeneo che caratterizza la loro musica, oltre i confini di epoche e stili. Vincitori di numerosi premi internazionali, i Quartonal si esibiscono in tutto il mondo con un fittissimo programma di concerti e con altissimo gradimento da parte del pubblico.

La formazione è composta da quattro cantanti tedeschi: Sönke Tams Freier (Basso Baritono), Mirko Ludwig (Tenore), Jo Holzwarth (Tenore), e Christoph Behm (Baritono). Il Quartonal Vocal Ensemble proporrà un repertorio per voci maschili che abbraccia la storia degli spartiti dedicati al bel canto.

L’ensemble maschile a cappella Quartonal è stato fondato nel 2006 ed è uno dei gruppi vocali più promettenti emersi dalla Germania negli ultimi anni. Nel 2010 i quattro cantanti di Amburgo hanno debuttato in modo sensazionale al Concorso corale nazionale tedesco, conquistando il primo posto nella categoria Vocal Ensemble .Lanciati dal loro successo al concorso, Quartonal ha subito intrapreso un fitto programma di concerti nazionali e internazionali. L’album di debutto di Quartonal, “Another Way – English Vocal Music”, è stato pubblicato nel 2013 in collaborazione con Sony Music. La sua uscita è stata accolta con il plauso della critica e recensioni entusiastiche.