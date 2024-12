L’annuncio di Massimo Zedda: iniziati i lavori per la realizzazione di attraversamenti pedonali rialzati in viale Colombo.

La notizia è stata diffusa poco fa dal primo cittadino di Cagliari Massimo Zedda. Viale Diaz, viale Poetto e via Stamira saranno i prossimi tratti interessati da lavori. Lo stanziamento da un milione di euro permetterà la prosecuzione dei lavori nelle strade vicine alle scuole, oltre a quelle con il più alto tasso di incidenti registrati. E ancora, varchi, piazze, attraversamenti rialzati, zone 30 e segnalatori di velocità. È raccomandata la massima prudenza per i pedoni, ciclisti e utenze deboli, nel frattempo Zedda rassicura: “Garantiremo maggiore protezione con la sistemazione delle piste ciclabili esistenti e con l’ampliamento della rete in diverse zone della città, specialmente quelle adiacenti alle sedi universitarie”. Il comune, insieme alla collaborazione con il dipartimento di ingegneria civile, ambientale e architettura dell’università di Cagliari e Brescia, procederà con una serie di altri interventi mirati sulle infrastrutture stradali e urbane. L’obbiettivo è quello di rendere la città più sicura, ridurre gli incidenti, potenziare il trasporto pubblico e risolvere tutti quei problemi che hanno compromesso il traffico cittadino.