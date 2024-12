Avvistati tra Oniferi e Orani gli Ibis eremita: la coppia, giunta in Barbagia pochi giorni fa, oggi sono stati nuovamente immortalati.

Entusiasmo tra gli appassionati di avifauna selvatica: sono, infatti, appena 280 in tutta Europa.

Due magnifici esemplari, un adulto e un giovane, avvistati nella periferia di Nuoro e, in queste ore, tra Oniferi e Orani: a darne notizia è l’Agenzia Regionale Forestas. Attraverso la splendida immagine dei due esemplari in volo, catturata da Gianluca Doa, un ben tornato è d’obbligo.

I due esemplari avvistati e fotografati a Nuoro, provengono direttamente dalle coste della Toscana. Le segnalazioni dopo i primi avvistamenti sono state gestite dal Nucleo investigativo di Polizia ambientale forestale (Nipaf).

Il CFVA era già stato allertato alla ricerca di un esemplare, grazie al tracking GPS, ma è arrivata la sorpresa dei due esemplari di Ibis. Quello adulto, di nome Schneider, è appunto monitorato via GPS, ma è seguito da un esemplare giovane, meno esperto nel volo. I due Ibis, che hanno raggiunto la Barbagia attraversando il Tirreno, soono sorvegliati per garantire la loro incolumità, anche tenendo conto che siamo nel pieno della stagione venatoria. Nelle prime osservazioni, la coppia di Ibis eremita si era sistemata in cima ad un palo elettrico per trascorrere la notte.

È lungo 60 cm, apertura alare di 125 cm, pesa fino a un chilo e mezzo e vive fino a 30 anni in cattività. Becco lungo e ricurvo, l’Ibis eremita presenta un piumaggio nero e verde iridescente, la testa calva rossa con singole marcature nere, viso tratteggiato da lunghe piume crestate, becco rosso e zampe robuste e rosse che risaltano in netto contrasto con il piumaggio scuro. Si tratta di una specie super-protetta, data i numeri critici della popolazione residua: la specie è interessata da anni da interventi di conservazione, per assicurarne la sopravvivenza in autosufficienza senza l’intervento umano entro il 2028. Gli Ibis eremita cacciano con l’aiuto del tatto e frugano nel terreno alla ricerca di larve di insetti, lombrichi e altri invertebrati.