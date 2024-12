È stata presentata oggi 13 Dicembre, presso la sala stampa della Curia arcivescovile di Cagliari, la 28 esima edizione di “Miracolo di Natale”. L’arcivescovo di Cagliari, mons Giuseppe Baturi, insieme al direttore della caritas diocesana don Marco Lai e Gennaro Longobardo, hanno reso noti i dettagli dell’iniziativa di solidarietà a favore dei più fragili. Protagonista di questa edizione la scalinata di N.S. di Bonaria, giovedì 19 Dicembre dalle ore 9 fino alle 21, come da tradizione, saranno presenti diverse realtà territoriali oltre al mondo del volontariato. Uniti all’iniziativa altri 24 comuni della Sardegna. Tutto ciò che sarà oggetto di donazione, come espresso dalla Caritas diocesana, “Verrà destinato alle persone bisognose aiutate dalla Chiesa di Cagliari attraverso il medesimo centro di assistenza”. In aumento i numeri delle famiglie che si trovano in condizioni di povertà nell’isola, attualmente, sono 118 Mila i nuclei familiari che ricevono assistenza a seguito della mancanza di beni di prima necessità. Gennaro Longobardo, ideatore dell’evento, sottolinea l’importanza della partecipazione alla solidarietà. Tante, ogni anno, le famiglie che si recano per consegnare le loro donazioni ai volontari.