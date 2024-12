Una tragedia sfiorata quella al Liceo Petrarca di Trieste. Alcune parti del soffitto sono crollate durante le lezioni e hanno colpito una studentessa di 18 anni. La giovane è stata portata all’ospedale Cattinara ma fortunatamente le ferite riportate sembrerebbero lievi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per controllare la struttura e l’edificio è stato sgomberato. Resta, in ogni caso, la gravità dell’episodio, rimarcata dagli stessi studenti. I ragazzi si sono riuniti in assemblea e hanno scritto un comunicato in cui pongono l’accento sulla sicurezza: “Nel 2021 il liceo Petrarca – scrivono – era già stato protagonista di un crollo del soffitto nella succursale di largo Sonnino che ha portato allo spostamento della sede in via Tigor. Dopo tre anni, gli studenti sono ancora una volta vittime delle gravi lacune dell’edilizia scolastica. Quello di oggi è l’ennesimo campanello d’allarme. Come comunità studentesca ribadiamo ancora una volta la necessità di interventi strutturali ed investimenti seri.”