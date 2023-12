Cagliari, ruba uno scooter in via Mameli: 19enne arrestato dai carabinieri.

Nel pomeriggio del 14 dicembre i carabinieri della Stazione di Stampace hanno arrestato in flagranza di furto aggravato un 19enne del luogo, disoccupato, con pregiudizi di polizia. Il giovane si è impossessato di un ciclomotore Aprilia “Scarabeo” che era parcheggiato in via Mameli. L’immediato intervento dei militari ha permesso il recupero del motociclo e la restituzione alla legittima proprietaria che ne aveva formalizzato la denuncia di furto. Il giovane è stato accompagnato presso la sua abitazione in regime di arresti domiciliari e nella giornata odierna verrà trasferito presso il Tribunale di Cagliari.