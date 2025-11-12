Per la riapertura della Chiesa di San Giuseppe in via San Giorgio, è uscito un curioso appello per rintracciare i parenti del finanziatore della Chiesa (con anche una nota a piè di pagina che individua il probabile prossimo).

Cerchiamo i parenti viventi del comm. Giovanni Sola {1882-1954)

Il presidente della Fondazione IRRM, Franco Manca, ci ha informati che giovedì 27 novembre si svolgerà la cerimonia di riapertura della Chiesa di San Giuseppe in via San Giorgio. Il programma prevede alle 18,30 la messa presieduta dall’Arcivescovo mons. Giuseppe Baturi, a seguire l’intervento del presidente Franco Manca e un intrattenimento musicale. Nell’occasione sarebbe gradito un intervento dei parenti del finanziatore della chiesa di San Giuseppe, il comm. Giovanni Sola, ma purtroppo a tutt’oggi non ne abbiamo trovato neppure uno. Proseguiamo la ricerca chiedendo la collaborazione dei nostri lettori. Di seguito i dati utili per rintracciarne qualcuno.

– Capostipite

Giovanni Sola, nato a Vigliano Biellese (BI) 1882, deceduto a Cagliari, 1954.

– Coniuge

Gisella Arnaudo, nata a Saluzzo, 1884, deceduta a Cagliari, 1952.

– Figli

Armando Carlo Sola, nato a Cagliari 2011, deceduto a Pordenone, 1936.

Costanza Sola,

Coniugata con Giuseppe (Peppino) Porru

Figli:

Anna Maria Porru

Giancarlo Porru

Alda Sola

Coniugata con Giuseppe (Pippo) Zedda (*)

Figlie:

Anna Zedda

Sandra Zedda

—————————————————-

(*) Con tutta probabilità si tratta del prof. Giuseppe (noto Pippo) Zedda, stretto collaboratore del prof. Mario Aresu, che chiuse la sua carriera di clinico come primario di Medicina Interna all’Ospedale San Giivanni di Dio a Cagliari.