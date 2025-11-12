Le immagini lasciano poco spazio all’immaginazione, un percorso a ostacoli per residenti e avventori che percorrono il tratto in questione. “L’intera via presenta il marciapiede in queste condizioni.

Quotidianamente, che si passeggi da soli o in compagnia del proprio cane o ancora peggio se si ha un passeggino, questi sono gli ostacoli che si incontrano, per non parlare di quando ci si mettono anche gli

automobilisti parcheggiando sul marciapiede” spiega Barbara Moi. Diverse le segnalazioni presentate alle istituzioni di competenza, la richiesta è una sola, ossia quella di avere un marciapiede percorribile senza rischi e pericoli.