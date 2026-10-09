Non si placano le polemiche e le proteste da parte di studenti e genitori a causa della presenza di ratti e blatte anche negli istituti scolastici di Cagliari e non solo. In particolare, preoccupa la situazione del De Sanctis- Deledda: gli studenti si sono mobilitati proprio in queste ore per far sentire la propria voce ed esporre i disagi che ogni giorno sono costretti a vivere.

Ad unirsi formalmente alla protesta anche il blogger Marcello Polastri, che ha scritto direttamente alle istituzioni per mettere in luce la situazione del liceo e richiedere un intervento immediato per evitare conseguenze anche per la salute di ragazzi e personale scolastico.

“La circostanza desta preoccupazione per le possibili implicazioni igienico-sanitarie e per la necessità di garantire condizioni adeguate di sicurezza e salubrità negli ambienti frequentati quotidianamente da alunni, alunne, docenti e personale scolastico”, scrive Polastri.

“La situazione segnalata ha inoltre suscitato una forte preoccupazione nella comunità scolastica e, nella giornata odierna, ha portato numerosi studenti e studentesse a manifestare il proprio disagio attraverso uno sciopero”.

Proprio per la situazione che si è venuta a creare, la richiesta è semplice e diretta:

“Un sopralluogo urgente presso la struttura scolastica, al fine di verificare la presenza di roditori e di insetti, accertare le condizioni igienico-sanitarie dei locali e individuare eventuali fattori che favoriscano l’infestazione.

L’attivazione tempestiva degli interventi necessari, compresi, ove occorrenti, la derattizzazione, la sanificazione e le misure preventive per impedire il ripetersi del fenomeno.

La verifica delle condizioni di sicurezza e salubrità degli ambienti interessati, con l’adozione delle eventuali misure cautelative ritenute necessarie dagli organi competenti, anche con riferimento alla temporanea interdizione delle aree interessate, qualora ne ricorrano i presupposti.

Una comunicazione scritta sugli interventi effettuati o programmati, con indicazione degli uffici responsabili, delle misure adottate e dei tempi previsti per il ripristino di condizioni igienico-sanitarie adeguate”.

Una situazione che, anche secondo il blogger, richiede la massima urgenza e attenzione per un intervento tempestivo e netto a tutela di tutti coloro che ogni giorno frequentano l’Istituto.