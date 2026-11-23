Antonello Gregorini scrive al sindaco Zedda e all’assessore Marcialis dopo l’incidente del 2 novembre, che lo ha costretto sulla carrozzina: “Voglio che a quell’incrocio non succeda più a nessuno”. Ecco il testo della lettera inviata dall’imprenditore.

Al Sindaco di Cagliari, Massimo Zedda,

All’Assessore alla mobilità, infrastrutturazione urbana e gestione uffici comunali, Yuri Marcialis

Gentile Sindaco, gentile Assessore,

il 2 novembre sono stato investito mentre attraversavo sulle strisce pedonali della rotatoria di via Peretti. Sono stato operato e oggi mi muovo in carrozzina. Vi scrivo da cittadino e da geometra che da quasi cinquant’anni si occupa di rilievi e di strade, con un solo scopo: che a quell’incrocio non succeda più a nessuno.

Ho riguardato la rotatoria dall’alto. In uscita ci sono due attraversamenti: il primo subito all’uscita dall’anello, il secondo, quello dove sono stato investito, alcune decine di metri più avanti. È un punto in cui chi esce dalla rotatoria ha già ripreso velocità e guarda avanti, non ai lati.

Le norme di riferimento sono il D.M. 19 aprile 2006, “Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle intersezioni stradali”. Per le intersezioni esistenti il decreto non è cogente, ma è, testualmente, «il riferimento cui la progettazione deve tendere». La Tabella 6 prevede bracci di ingresso «organizzati al massimo con due corsie» e indica per i bracci di uscita la nota «deve essere organizzata sempre su una sola corsia». In via Peretti, invece, l’uscita verso quelle strisce ha due corsie. Io stesso, attraversando, mi sono trovato davanti due file di auto, e può darsi che chi mi ha investito non mi abbia visto proprio per questo: con due corsie, un’auto che si ferma per far passare il pedone può nasconderlo a chi arriva sulla corsia accanto.

Sugli attraversamenti pedonali il decreto non dice nulla. Ci aiutano però il Codice della Strada, che chiede attraversamenti «sempre accessibili anche alle persone non deambulanti su sedie a ruote» (art. 40), e le Linee guida ministeriali per le analisi di sicurezza delle strade (Circolare 3699 dell’8 giugno 2001), che chiedono di verificare se gli attraversamenti sono «ben visibili da parte del traffico motorizzato», se il traffico è «ben visibile da parte dei pedoni» e se la velocità del flusso è compatibile con il tipo di attraversamento.

Vi chiedo tre cose:

1. un’analisi di sicurezza della rotatoria e dei suoi attraversamenti, secondo le Linee guida del 2001;

2. una verifica della geometria rispetto al D.M. 2006, almeno come obiettivo a cui tendere;

3. interventi rapidi sugli attraversamenti in uscita: visibilità, illuminazione, segnaletica e, dove la carreggiata lo consente, attraversamenti rialzati o isole salvagente.

Sono disponibile a mettere a disposizione il mio rilievo e la mia esperienza, e con altri cittadini stiamo pensando a un comitato civico che possa collaborare con gli uffici.

Con rispetto e fiducia,

Antonello Gregorini

Cagliari