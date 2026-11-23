Il Capodanno di Cagliari al ritmo rock dei Negrita. Sarà la band toscana guidata dal frontman Pau, ormai siamo alle ultime verifiche tecniche prima dell’ufficialità, la protagonista del concerto della notte di San Silvestro in piazza Yenne.

Fuori dalla rosa dei possibili protagonisti gli altri artisti che, nelle scorse settimane, erano stati accostati al Capodanno cagliaritano: Lucio Corsi, Tommaso Paradiso, Nek e Irene Fornaciari, figlia di Zucchero.

A occuparsi dell’organizzazione sarà Vox Day, società già conosciuta dal pubblico cagliaritano per aver portato in città, due anni fa, Stewart Copeland, storico batterista dei Police. Un precedente importante per una manifestazione che anche quest’anno punta a richiamare migliaia di persone nel cuore del capoluogo.

Per arrivare all’annuncio definitivo sarà necessario completare le verifiche amministrative e tecniche da parte degli uffici comunali e procedere successivamente alla firma del contratto. Solo al termine di questi passaggi l’affidamento potrà considerarsi formalizzato e sarà possibile svelare ufficialmente l’artista scelto per accompagnare Cagliari nel passaggio al nuovo anno. Non mancano già le polemiche: come per gli altri anni, il nome di chi si esibirà viene considerato di scarso richiamo per i cagliaritani ma soprattutto per attrarre turisti che, invece, si sposteranno verso il nord dell’isola dove, da Alghero, ci sarà anche la diretta nazionale.